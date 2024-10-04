AB ülkelerinden Çin’e ek vergi getirilmesine destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin teklifin üye ülkelerden gerekli ölçüde destek aldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu'nun Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatına nihai karşıt vergiler koyma önerisinin kabulü AB ülkelerinden gerekli desteği aldı." ifadesi kullanıldı.

Bunun, komisyonun sübvansiyon karşıtı soruşturmasının tamamlanmasında önemli bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, AB ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olan alternatif çözümler üzerinde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmadaki kesin bulguları içeren uygulama yönetmeliğinin ise en geç 30 Ekim 2024'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı belirtildi.

Komisyonun teklifi, AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin nitelikli çoğunluğunun karşı oy kullanması durumunda önlenebiliyor.

Başta Fransa ve İtalya'nın desteklediği ek vergi uygulamasına, Almanya ve Macaristan karşı çıkıyor.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu.

AB Komisyonu, temmuzda Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Son uygulama ile Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan ancak listelenmeyen üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek vergi gelmesi bekleniyor.

Son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine ilave edilmesi öngörülüyor.

Yüzde 45'i bulan vergilerin kasım ayı başında tahsil edilmeye başlanması bekleniyor.