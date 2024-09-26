Fed üyesi Kugler daha fazla faiz indirimi öngörüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, azalan enflasyon ve soğuyan işgücü piyasasıyla haklı çıkarılacak bir dizi faiz indirimi bekliyor.

Kugler, Fed'in daha fazla zayıflatmak istemediği, dayanıklı ancak yavaşlayan bir ABD ekonomisi öngörüyor.

Kugler, "Gelecekteki eylemler, enflasyon, istihdam ve ekonomik faaliyet hakkında alacağımız verilere bağlı olacak; Ancak koşullar şu ana kadar kat edilen yönde gelişmeye devam ederse, o zaman ek kesintiler uygun olacaktır." dedi.

Kugler, Eylül 2023'ten beri Fed'in Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve politika yapıcı organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FMOC) oy hakkına sahip bir üyesi.

Fed üyesi, FOMC'nin 18 Eylül'de federal fon hedefini 50 baz puan düşürerek %4,75 ile %5,0 aralığına çekme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.