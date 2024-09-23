TCMB ve Dünya Bankası 2 Ekim’de konferans düzenleyecek

Konferans, fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar, fırsatlar gibi konulara odaklanacak.

Kamu görevlileri, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları ile ana paydaşlar, finansal kapsayıcılığın Türkiye'de eşitlikçi büyümeyi, finansal dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği teşvik etmedeki rolünü tartışacaklar.

Konferansın açılış konuşmalarını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Ülke Direktörü J. Humberto Lopez ve IFC Türkiye ve Merkez Asya Direktörü Wiebke Schloemer yapacak.

TCMB Başkanı Yardımcısı Hatice Karahan ve Dünya Bankası Küresel Direktörü Jean Pesme, "Finansal Kapsayıcılık: Küresel ve Bölgesel Perpektif" başlıklı konuşma yapacaklar.

Ardından moderatörlüğünü TCMB Başkan Yardımcısı Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın yapacağı iki panel gerçekleştirilecek.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay ve Dünya Bankası Avrupa ve Merkez Asya Bölgesi Direktörü Asad Alam "Kapsayıcı Kalkınma" söyleşide konuşacak.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölgesel Sektör Müdürü Momina Aijazuddin'in moderatörlüğünü yapacağı iki panel ile konferans sona erecek.

Konferans, saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.