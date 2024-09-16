Apara Gündem Bakan Şimşek: EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz
Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:06

Bakan Şimşek: EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz

Bakan Şimşek: EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EBRD ile güçlü işbirliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ni ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı yaptık." dedi.

Şimşek, Türkiye'ye bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan EBRD ile güçlü işbirliğinin sürdürüleceğinin altını çizdi.

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Bakan Şimşek: EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz
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