Bakan Şimşek: 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı temmuzda 566 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari denge üst üste 2. kez fazla vermiş oldu. 12 aylık cari işlemler açığı da 2022 yılı nisan ayından itibaren ilk defa 20 milyar doların altına geriledi.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına gerilediğini anımsatarak, düşen cari açığın ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Şimşek açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı.

Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5'e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7'ye çıktı.

Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121'e yükseldi.

Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.