Sakarya Gaz Sahası’ndan yeni müjdeler

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki faaliyetlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak olan platformun ay sonunda Türkiye'ye geleceğini ve 2026'nın ortasında bölgeye gönderileceğini kaydeden Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldı. Bu üretim üssünü kurduğumuz zaman bir 10 milyon daha buradan gelecek. Dolayısıyla biz 2026'nın ortasında günlük 20 milyon metreküp üretime çıkacağız. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla Sakarya'dan karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

GABAR'DA HEDEF GÜNLÜK 50 BİN VARİL ÜRETİM

Türkiye'nin petrol üretiminin yoğun bir şekilde devam ettiğini de belirten Bayraktar, "Üretimi arttırırken, mutlaka senede 2-3, 3-4 tane yeni keşif için kuyu kazma hedefimiz var" bilgisini paylaştı. Gabar'da 2021'de keşfedilen petrolün ülke için öneminin büyük olduğuna işaret eden Bayraktar, "Biz orada yerinde petrol olarak yaklaşık 1 milyar varillik bir rezerv olduğunu düşünüyoruz. Tabii böyle bir rezerv keşfedince öncelik bunu bir an önce üretime döndürebilmek. Çok kısa bir süre içerisinde çok büyük bir çalışmayla şu anda, bugün itibarıyla 47 bin varilleri bulmuş durumdayız. İnşallah ekimde 50 bini de yani bizim orta hedefimizi de sağlamış olacağız ve günde 50 bin varil sadece Gabar sahasından üretiyor hale geleceğiz" diye konuştu.

"FATURALARIN YÜZDE 60'INI DEVLET KARŞILIYOR"

Elektrik ve doğal gazda hazine üzerinden hanelere ciddi destek sağlandığını kaydeden Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızın dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var. Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" dedi.