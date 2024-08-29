Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyona değindiği konuşmasında, "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" dedi.



"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların görülmesine yönelik de tarih verdi. Enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz."