TCMB, Konut Fiyat Endeksi’nde revizyona gitti

Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gidildi. TCMB, yeni serileri zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanarak hesaplamaya başladıklarını ve yayın süresini t+45 yerine t+15 olarak güncellediklerini bildirdi.

Banka, Konut Fiyat Endeksi serilerini 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesapladıklarını ve güncellenmiş serilerin yarın "Temmuz 2024" yayını ile kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Ayrıca, çalışmaya dair daha detaylı bilgiler, yayın ile eşzamanlı olarak Merkezin Güncesi'nde yayımlanacak olan "Konut Fiyat Endeksi Hesaplamalarında Yapılan Revizyona İlişkin Bir Değerlendirme" başlıklı blog yazısında da paylaşılacak.