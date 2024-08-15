Apara Gündem TCMB, Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gitti
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:16

TCMB, Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gitti

TCMB, Konut Fiyat Endeksi’nde revizyona gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gitti. Buna göre yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandı ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellendi.

Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gidildi. TCMB, yeni serileri zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanarak hesaplamaya başladıklarını ve yayın süresini t+45 yerine t+15 olarak güncellediklerini bildirdi.

Banka, Konut Fiyat Endeksi serilerini 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesapladıklarını ve güncellenmiş serilerin yarın "Temmuz 2024" yayını ile kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Ayrıca, çalışmaya dair daha detaylı bilgiler, yayın ile eşzamanlı olarak Merkezin Güncesi'nde yayımlanacak olan "Konut Fiyat Endeksi Hesaplamalarında Yapılan Revizyona İlişkin Bir Değerlendirme" başlıklı blog yazısında da paylaşılacak.

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TCMB, Konut Fiyat Endeksi'nde revizyona gitti
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