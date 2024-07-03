Emekli ve memur zammı netleşti

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyordu. 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranının belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı için atılacak adımda olacak. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Masadaki en güçlü rakam belli oldu.
İşte 5 maddede milyonların en çok merak ettiği zam oranı ve yeni maaş tabloları...
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu.
Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24,73
Memur enflasyon farkı: Yüzde 8,46
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,30
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI EŞİTLENEBİLİR
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ FORMÜL
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL BANDINA YÜKSELECEK
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 44 bin 500-45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi: