Samet Koç: Yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz

Solwie Enerji'nin CEO'su Samet Koç, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Politikaları ve global rekabette Türkiye'nin yeri hakkında Apara.com.tr'ye açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin enerji politikaları, son yıllarda önemli değişiklikler ve gelişmelerle dikkat çekiyor. Ülkemiz, enerji arz güvenliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve enerji verimliliğini yükseltmek amacıyla stratejik adımlar atıyor. Bu politikaların iş dünyası üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu bilinirken, Apara.com.tr Solwie Enerji'nin CEO'su Samet Koç'a yenilenebilir enerjiyi sordu. Samet Koç, "Türkiye'nin enerji politikaları sayesinde maliyetler kontrol altında tutulmakta ve iş dünyasına destek sağlanmaktadır. Türkiye, enerji politikaları ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemekte ve enerji bağımsızlığını artırmak için önemli adımlar atmaktadır. Enerji politikaları, ülkemizin ekonomik kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşımaktadır. Bu politikalar, enerji arz güvenliğini sağlamakta ve iş dünyasının rekabet gücünü artırmaktadır." dedi.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapacağını ve enerji verimliliği konusundaki çalışmaların artacağını öngören Samet Koç, "Şirket olarak, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz ve enerji verimliliği ile sürdürülebilirlik alanında yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmekte ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ENERJİNİN MALİYETLERİ DÜŞMEKTEDİR

Samet Koç: "Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Özellikle güneş enerjisi projelerimizle, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Bu projeler, enerji maliyetlerini düşürmekte ve çevresel etkileri minimize etmektedir." Şeklinde konuştu.

GLOBAL REKABETTE TÜRKİYE'NİN YERİ

Türkiye'nin global rekabette daha güçlü hale gelmesi için yenilikçi enerji teknolojilerine yatırım yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Samet Koç, "Türkiye'nin enerji sektöründe lider konuma gelmesi için yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, enerji sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.Türkiye'nin global rekabette daha güçlü hale gelmesi için uluslararası işbirliklerinin artırılması ve enerji teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki Ar-Ge faaliyetleri, ülkemizin enerji sektöründe lider konuma gelmesini sağlayacaktır." dedi.