Solwie Enerji’nin CEO’su Samet Koç: Yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz

Türkiye'nin enerji politikaları, son yıllarda önemli değişiklikler ve gelişmelerle dikkat çekiyor. Ülkemiz, enerji arz güvenliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve enerji verimliliğini yükseltmek amacıyla stratejik adımlar atıyor. Bu politikaların iş dünyası üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu bilinirken, Apara.com.tr Solwie Enerji'nin CEO'su Samet Koç'a yenilenebilir enerjiyi sordu. Koç, "Türkiye'nin enerji politikaları sayesinde maliyetler kontrol altında tutulmakta ve iş dünyasına destek sağlanmaktadır. Türkiye, enerji politikaları ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemekte ve enerji bağımsızlığını artırmak için önemli adımlar atmaktadır. Enerji politikaları, ülkemizin ekonomik kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşımaktadır. Bu politikalar, enerji arz güvenliğini sağlamakta ve iş dünyasının rekabet gücünü artırmaktadır." dedi.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapacağını ve enerji verimliliği konusundaki çalışmaların artacağını öngören Samet Koç, "Şirket olarak, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz ve enerji verimliliği ile sürdürülebilirlik alanında yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmekte ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ENERJİNİN MALİYETLERİ DÜŞMEKTEDİR

Koç, "Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlar, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Özellikle güneş enerjisi projelerimizle, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Bu projeler, enerji maliyetlerini düşürmekte ve çevresel etkileri minimize etmektedir." şeklinde konuştu.

GLOBAL REKABETTE TÜRKİYE'NİN YERİ

Türkiye'nin global rekabette daha güçlü hale gelmesi için yenilikçi enerji teknolojilerine yatırım yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Samet Koç, "Türkiye'nin enerji sektöründe lider konuma gelmesi için yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, enerji sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin global rekabette daha güçlü hale gelmesi için uluslararası işbirliklerinin artırılması ve enerji teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu alandaki Ar-Ge faaliyetleri, ülkemizin enerji sektöründe lider konuma gelmesini sağlayacaktır." dedi.

SAMET KOÇ KİMDİR?

1985 yılında Kayseri'de doğan Samet Koç, iş dünyasında gösterdiği başarılarla tanınan önemli bir iş insanıdır. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Koç, eğitim hayatına İstanbul Marmara Üniversitesi'nde devam etti ve 2007 yılında mezun oldu. Samet Koç, uluslararası ticarette de önemli bir rol üstlenmektedir. İsveç ve Türkiye'de faaliyet gösteren SOM INVESTMENT AB ve SOM INVESTMENT A.Ş. firmaları ile iş hayatını sürdürmektedir. Bu firmalar aracılığıyla farklı sektörlerde yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadır. Samet Koç, Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kulübün başarısı için stratejik kararlar almakta ve yönetim faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Samet Koç, Ulaştırma ve Enerji alanlarında yaptığı AR-GE yatırımları ile dikkat çekmektedir. Konvansiyonel Demiryolları ve Tek Hat İşletmeciliğinde geliştirdiği Matematiksel Model ile sektörde yenilikçi çözümler sundu. Yönettiği takım, 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi'nde (YAEM) ikincilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.