Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Nisan ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.