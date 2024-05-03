Apara Gündem Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:43 Son Güncelleme: 3.5.2024 10:45

Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Emekli maaşı zammı ve memur maaşları için için kritik verilerden biri olan Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Buna göre temmuz ayında yeniden artacak olan emekli maaşı için yüzde 18,72'lik zam şimdiden cepte.

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

Emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında yılda 2 kez belirleniyor. Milyonların geliri Temmuz ayında yeniden artacak. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Türkiye'de memur emeklisi dahil yaklaşık 16 milyon emekli 4 milyon da memur bulunuyor. TÜİK'in Nisan ayı rakamlarını açıklaması sonrası 4 aylık enflasyon farkı netleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Nisan ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

  • 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72
  • 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72
  • 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23
  • 4 aylık Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 4 aylık Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklaması 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,39

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 25 bandında olacağı hesaplanıyor.

6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,39
  • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,39
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,03
  • 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,93
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Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
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