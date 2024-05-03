Emekli ve memur Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında yılda 2 kez belirleniyor. Milyonların geliri Temmuz ayında yeniden artacak. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Türkiye'de memur emeklisi dahil yaklaşık 16 milyon emekli 4 milyon da memur bulunuyor. TÜİK'in Nisan ayı rakamlarını açıklaması sonrası 4 aylık enflasyon farkı netleşti.
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Nisan ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.
ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI
Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklaması 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,39
Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.
Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 25 bandında olacağı hesaplanıyor.
6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU