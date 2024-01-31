Lagarde gözleri o veriye çevirdi

ECB Başkanı Christine Lagarde faiz indirimleri için herhangi bir takvim vermezken ücret verilerinin parasal gevşemeye başlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

CNN televizyonunda röportajı yayımlanan Lagarde enflasyon hakkında "Henüz o noktada değiliz. Tüm verileri görmeye ihtiyacımız var. En çok da ücretlerle ilgili olan veri kritik önem taşıyor" açıklamasını yaptı. 20 üyeli Euro Bölgesi'nde ücretlerle ilgili pazarlıkların ECB'nin 10-11 Nisan'daki toplantısından önce netleşmesi mümkün gözükmüyor.

ECB'nin mayıs ayında toplantı yapmayacak olması da gözleri ilk faiz indirimi için haziran ayına çeviriyor. Bankanın başekonomisti Philip Lane de salı akşamı yaptığı konuşmada ücretlerde yaşanacak gelişmelerin önemini vurguladı.

ECB'nin tüm üyeleri ise aynı cephede değil. Güvercin kanadın etkin isimlerinden Francois Villeroy hafta sonu yaptığı açıklamada önümüzdeki tüm toplantılarda indirimin gündeme gelebileceği sinyalini vermişti.