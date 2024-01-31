İletişim Başkanlığı DMM’den SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" haberinin doğru olmadığını belirterek konuyla ilgili kanunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından X üzerinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"5510 sayılı Kanunun 28'inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır.

PRİM VE PRİME İLİŞKİN HER TÜRLÜ BORÇLARIN ÖDENMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57'nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."