Biden İran için ne karar verdi?

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli militanlar tarafından üç Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya nasıl yanıt vereceği konusunda kararını verdiğini duyurdu, ancak bu kararı açıklamadı.

"ORTA DOĞU'DA DAHA GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Biden salı günü yaptığı açıklamada saldırıda İran'ın silahları temin ettiği için sorumlu olduğunu bildirse de geniş çaplı savaş istemediğini dile getirdi. Biden "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bu, benim istediğim birşey değil" açıklamasını yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise ABD'nin yanıtının birkaç aşamalı olacağını belirterek "Sadece tek değil zaman içinde birden fazla yanıt göreceksiniz" ifadelerini kullandı.