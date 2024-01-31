Apara Gündem Biden, İran için kararını verdi
Giriş Tarihi: 31.1.2024 11:57

Biden, İran için kararını verdi

Biden, İran için kararını verdi

ABD Başkanı Joe Biden, üç Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya nasıl yanıt vereceği konusunda kararını verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, İran destekli militanlar tarafından üç Amerikan askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya nasıl yanıt vereceği konusunda kararını verdiğini duyurdu, ancak bu kararı açıklamadı.

Biden salı günü yaptığı açıklamada saldırıda İran'ın silahları temin ettiği için sorumlu olduğunu bildirse de geniş çaplı savaş istemediğini dile getirdi. Biden "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum.

Bu, benim istediğim birşey değil" açıklamasını yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise ABD'nin yanıtının birkaç aşamalı olacağını belirterek "Sadece tek değil zaman içinde birden fazla yanıt göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Biden, İran için kararını verdi
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