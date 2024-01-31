Bakan Şimşek: Çözüm fiyat istikrarındadır

"FED VE ECB'DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemdeyiz. Euro Bölgesi'nde büyüme 2024'te bir miktar güçlenecek, bu toparlanma sanayimiz açısından cüzi de olsa destekleyici bir husus. Küresel enflasyonun iniyor olması 2024 ve 2025'te Fed ve ECB'nin faiz indirimi beklentilerini artırmış durumda.

"OVP'NİN TEMEL HEDEFİ FİYAT İSTİKRARIDIR"

Küresel ticarette korumacı politikalar yeni değil ancak yoğunlaştı, sadece mal ticareti ile sınırlı değil, yatırım ve hizmetlerde bile korumacılık yeni normale dönmüş durumda. (OVP) Programın ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz.

İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir.

Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.

"BÜTÇE AÇIĞINI SINIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım. Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum. Düşecektir.

Bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır, siyasi sahipliği olan bir programdır, bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş, uygulamaya konulmuş, uygulamadan sonuç alınmış bir programdır, geçici bir heves değildir. Finansman konusunda sorunların köklü kalıcı çözüm fiyat istikrarındadır.

Bütçe açığını önümüzdeki dönem sınırlamaya devam edeceğiz.