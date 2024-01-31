Bakan Şimşek: Çözüm fiyat istikrarındadır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda konuşma yaptı. Bakan Şimşek yapısal reformların olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Çözüm fiyat istikrarındadır" dedi.
"FED VE ECB'DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTTI"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemdeyiz. Euro Bölgesi'nde büyüme 2024'te bir miktar güçlenecek, bu toparlanma sanayimiz açısından cüzi de olsa destekleyici bir husus. Küresel enflasyonun iniyor olması 2024 ve 2025'te Fed ve ECB'nin faiz indirimi beklentilerini artırmış durumda.
"OVP'NİN TEMEL HEDEFİ FİYAT İSTİKRARIDIR"
Küresel ticarette korumacı politikalar yeni değil ancak yoğunlaştı, sadece mal ticareti ile sınırlı değil, yatırım ve hizmetlerde bile korumacılık yeni normale dönmüş durumda. (OVP) Programın ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz.
İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir.
Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.
"BÜTÇE AÇIĞINI SINIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım. Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum. Düşecektir.
Bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır, siyasi sahipliği olan bir programdır, bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş, uygulamaya konulmuş, uygulamadan sonuç alınmış bir programdır, geçici bir heves değildir. Finansman konusunda sorunların köklü kalıcı çözüm fiyat istikrarındadır.
Bütçe açığını önümüzdeki dönem sınırlamaya devam edeceğiz.
"PARA POLİTİKASINDA NORMALLEŞME ENFLASYONU ÇIPALAYACAK DÜZEYDE"
Maliye politikası ayağında kaygıya şu aşamada gerek yoktur. Bütçe açığındaki harcamaların neredeyse üçte ikisi deprem ile ilişkiliydi.
Yapısal dönüşüme kaynak ayırmamız lazım. Mali disiplinin tesis edilmesi önemlidir. Daha düşük risk primi, daha yüksek kredi notlarına kavuşmasının önemli ön koşullarından biri mali disiplindir. Para politikasındaki normalleşme gelecek enflasyonu çıpalayacak düzeyde olacaktır.
"VERGİ TABANINI GENİŞLETECEĞİZ"
Verginin tabanını genişleteceğiz, şu anda verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz, şu anda çalışmalar var, düzenleme gerektiren ve gerektirmeyen hususlar var. 2024'te OVP'de öngördüğümüzün altında bütçe açığı ile kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Dış borcun sürdürülebilir düzeyde tutulması lazım.
Sanayide dönüşüm, sanayide niteliğin artırılması için ilave çalışmalar olacak. Rezerv birikimi sürecek, kırılganlığın azalması için rezerv birikimi yapılmalı.
Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye 2028'de kendi ihtiyacının %20-25'ini üretebilecek. Net ihracatın katkısı eksi olmuştur, biz bunu değiştirmek istiyoruz, daha dengeli olması için çaba göstereceğiz.
Temelde büyüme sorunumuz yok, bunun kompozisyonunun reformla, sanayide dönüşümle kalıcı sürdürülebilir bir patikaya oturtmamız gerekiyor.
Kripto düzenlemesini yakın zamanda Meclise gönderiyoruz.
Temelde büyüme sorunumuz yok. Son 20 yılda büyüme yüzde 5,4 oldu. Çin hariç bu kadar uzun soluklu, makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden bir tanesiyiz.
Aylık bazda sonuçları almaya başladık. İlk yıl geçiş dönemidir. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Ülkenin risk primi düştü. Ortalama 600-700 aralığından 300 civarına indi. Getiri farkları azaldı. Kur oynaklığı azalıyor. TL'de opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı şu anda nispeten istikrarlı ülkelere benzer şekilde gidiyor. KKM'den çıkışı hedefliyoruz. KKM, dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor, parasal aktarım mekanizmasını bozuyor, kamunun üzerinde bir yük oluşturuyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla ve zamanla çıkacağız.
Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak
KKM'den çıkış bizim hedefimizdir. Piyasaları bozmadan çıkacağız. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız"