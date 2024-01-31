Bakan Ersoy: 2023 turizmde rekor yılı oldu

İLK SIRADA RUSLAR VAR

"2023 yılı verilerinde rekorlara imza attığımız yıl olarak gerçekleşti" diyen Bakan Ersoy, "2023 yılında 56,7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ziyaretçi sayılarında 6,3 milyon ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, 6,2 milyonla Almanya, 3,8 milyon rakamla Birleşik Krallık sıralaması oluştu. İngiltere pandemide önceliklendirdiğimiz hedef destinasyonlarımız arasındaydı. Pandemi öncesi 2,5 milyon rakamlarında olan İngiltere pazarını pandemi sonrasında 3,8 milyon sayısına ulaştırdık" dedi.

Ortalama kalış süresinin 2023 yılında yüzde 5 azalışla 9,8 gece olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Ersoy, "2023'deki ortalama kalış süresi pandemi öncesi kalış süresine geri geldiğimizi gösterdi. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik gelişmelerle birlikte alım gücü düştü. Bundan dolayı seyahat eden turist seyahat isteğinden vazgeçmeyip ortalama kalış süresini azaltıyor. Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarının pasta payı azalıyor. Yurt dışı yerleşik Türkler 20 gün ve üzeri konaklama, yabancılar 8,5 ila 9,5 ortalama konaklama yaptıkları için yabancının payı arttıkça ortalama kalış süresinde hafif bir gevşeme oluyor" şeklinde konuştu.

Kısa süreli konaklama ürünlerinin geceleme sürelerine etki ettiğini anlatan Ersoy, "2018 yılı itibariyle strateji değiştirmiştik, bu çalışmaların yansımaları oluyor. Deniz, kum, güneş ağırlıklı turizm yapıyorduk, artık kısa süreli konaklama ürünlerini oluşturduk. Ortalama kalış sürelerinin gerilemesinin nedenlerinden biri de bu. Konaklamalarda bir gevşeme olabilir önümüzdeki dönemlerde 9,8'lik geceleme bir parça daha aşağı gidebilir, bu sağlıklı bir gelişmedir. Sezonun 12 aya yayılması konusunda doğru çalışmalar yapıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.