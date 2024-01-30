Kanada Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu resmen kaldırıldı

Savunma sanayi alanında Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada, bu kararından vazgeçerek savunma sanayii ambargosunu kaldırdı.

KARAR, TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINI ONAYLAMASI SONRASI GELDİ

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ve akabinde Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında savunma sanayisinde önemli bir gelişme yaşandı.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uluslararası arenada da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD'den F-16 satışı konusunda ılımlı mesajlar gelirken, Kanada ise Türkiye'ye 2020'den beri devam eden silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için düğmeye bastı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri geçtiğimiz Cuma göndermesi ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağı belirtildi. Kanada'nın üçüncü ülkelere satış durumunda güvence talep edeceği, bunun da normal bir durum olduğu, ayrıca insan hakları atfının da standart bir uygulama olduğu vurgulandı.