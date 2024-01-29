Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete açıldı

Gayretttepe-İstanbul Havalimanı metrosu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son durağının tamamlanmasıyla bugün hizmete girdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu artık 9 istasyondan hizmet verecek.

Açılışta konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda sabırla yürümeyi sürdürüyoruz. Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete girdi. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya inerken, hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıkarak hizmet verilen istasyon sayısı 9'a yükseldi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA SEYAHAT SÜRELERİ NE KADAR OLDU?

Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika

Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresi 38 dakika

Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 45 dakika

Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika

Taksim – Göktürk arası seyahat süresi 26 dakika

4. Levent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 35 dakika

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ NELER?

• Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metrosu

• Toplam hat uzunluğu 37,5 kilometre

• Gayrettepe İstasyonu 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu

• Tek parça olarak ihale edilen en uzun metro

• Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı metro projesinde 10 adet tünel delme makinası kullanıldı

• Hatta kazı hızında (Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile) dünya rekorları kırıldı

• İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir sinyalizasyon sistemini bu metro hattında kullanıldı

• 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşıdı

• 2023'te 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladı

• Hattın en yoğun kullanılan istasyonu Kâğıthane



İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DURAKLARI NELER?

• Gayrettepe

• Kağıthane

• Hasdal

• Kemerburgaz

• Göktürk

• İhsaniye

• Terminal-2

• İstanbul Havalimanı

• Kargo Terminali



İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ENTEGRASYON NOKTALARI NERELER?

• Gayrettepe (Metrobüs, M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu)

• Kağıthane (M7 Yıldız-Mahmutbey metrosu)

• Hasdal

• Kemerburgaz

• Göktürk

• İhsaniye

• Terminal-2

• İstanbul Havalimanı

• Kargo Terminali



GAYRETTEPE İSTASYONU 72 METRE İLE HATTIN EN DERİN İSTASYONU OLDU

Hizmete açıklacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en derin metro istasyonu olacak istasyona kusursuz erişimi sağlamak için yaya simülasyonları çalışıldığını belirterek, "32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planlandık. Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbulumuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.