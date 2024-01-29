Çin’de Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verildi

Çin'in borç batağındaki emlak devi Evergrande'nin Hong Kong'daki bir mahkeme tarafından tasfiye edilmesine karar verildi. Yargıç Linda Chan, emlak devinin yeniden yapılandırma önerisi getirememesi üzerine "artık yeter" dedi. Kararın, yetkililerin borsadaki satışları engellemeye çalıştığı bir dönemde Çin'in finans piyasalarında dalgalanmalara yol açması muhtemel.



Evergrande iki yıl önce temerrüde düştüğünde küresel finans piyasalarında şok etkisi yaratmıştı. Açıklamanın ardından Evergrande hisseleri Hong Kong'da %20'den fazla değer kaybetti. Çin'in emlak sektörü, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yaklaşık dörtte birine katkıda bulunuyor.

Deloitte'un küresel iflas lideri Derek Lai'ye göre, ya bir devlet çalışanı ya da profesyonel bir firmanın ortağı olan geçici bir tasfiye memuru muhtemelen mahkeme tarafından atanacaktır.



Alacaklılarla yapılan toplantıların ardından, resmi tasfiye memuru birkaç ay içinde atanacaktır.

Çin ve Hong Kong mahkemeleri arasında tasfiye memurlarının atanmasını tanıyan bir anlaşma var ancak Bay Lai bildiği kadarıyla "altı başvurudan sadece ikisinin" Çin anakarasındaki üç pilot bölgenin mahkemeleri tarafından tanındığını söylüyor.



Çin Komünist Partisi, inşaat çalışmaları başlamadan önce mülk satın alan sıradan ev sahiplerinin ödedikleri paranın karşılığını almalarını sağlamak için müteahhitleri ayakta tutmaya da hevesli görünüyor.



Bu da Pekin'in Hong Kong mahkemesinin kararını görmezden gelmeyi tercih edebileceği anlamına geliyor.



Lai, "Atanan tasfiye memuru Hong Kong ve Çin anakarasında karşılıklı olarak tanınıyor olsa bile, orada tasfiyeyle ilgili onaylanmış konuları yürütürken Çin anakarasının yasalarına uyması gerekecektir," diye ekliyor.



Ana şirkete karşı alınan tasfiye kararı, Evergrande'nin inşaat çalışmalarının derhal durdurulması anlamına da gelmiyor.



Grant Thornton'da yeniden yapılandırma genel müdürü olan Nigel Trayers, "Bu, tüm iştirakleri tasfiyeye sokmaz" diyor ve tasfiye memurlarının soruşturmalar yürüttükten sonra bazı iştiraklerin kontrolünü ele geçirmeye çalışabileceğini ekliyor.