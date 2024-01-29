Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması: 15 milyon haneye yetecek

"BU LİMANI ÖNEMLİ BİR İHRACAT LOKASYONU YAPACAĞIZ"

Burada aynı zamanda devletimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde çok önemli bir liman yatırımı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik."