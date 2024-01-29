Bakan Bayraktar’dan doğal gaz açıklaması: 15 milyon haneye yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz" dedi.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN HEYECANLANDIRAN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liman yatırımına değinerek, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:
"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz.
"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK"
Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız.
"BU LİMANI ÖNEMLİ BİR İHRACAT LOKASYONU YAPACAĞIZ"
Burada aynı zamanda devletimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde çok önemli bir liman yatırımı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik."
Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz. pic.twitter.com/JHQLHijZwN— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 29, 2024