Akaryakıt fiyatları yarın değişiyor

Akaryakıt fiyatları için araç sahiplerinin beklediği haber sektör temsilcilerinden geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik zam bekleniyor. Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 41 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 42 TL'yi aşacak.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 40,24 TL

Ankara 40,94 TL

İzmir 41,14 TL

Motorin fiyatları için 1,38 TL'lik zam geliyor.

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 38,38 TL

Ankara 39,04 TL

İzmir 39,24 TL

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.