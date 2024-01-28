Yeni haftanın en önemli gündemi Fed faiz kararı olacak

Küresel merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutlar risk iştahını destekliyor.

RESESYON ENDİŞELERİ ZAYIFLADI: PİYASALARDA YÖN YUKARI

Ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 46 ile fiyatlanıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK?

Bir süredir enflasyonla mücadele kapsamında atılan şahin adımların marttan itibaren yerini güvercin hamlelere bırakacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizliği artırmasına karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesi nedeniyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktardı.

29 Ocak ile başlayan haftada pazartesi günü Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı günü CB Tüketici Güven Endeksi, çarşamba günü Fed'in faiz kararı ile ADP istihdam raporu, cuma günü tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı verileri açıklanacak.

Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde 4.çeyrek GSYH, çarşamba günü Almanya'da TÜFE, perşembe günü Euro Bölgesi TÜFE ile BoE'nin faiz kararı takip edilecek.

BoE'nin ise para piyasalarında, şubat ve mart toplantılarında politika faizini değiştirmeyeceği ancak mayısta yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

29 Ocak ile başlayan haftada salı günü Japonya'da işsizlik oranı, çarşamba günü Japonya'da sanayi üretimi, perşembe günü Çin'de Caixin imalat sanayi PMI verileri izlenecek.

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, salı günü ekonomik güven endeksi, çarşamba günü dış ticaret dengesi, perşembe günü imalat sanayi PMI verileri öne çıkıyor.