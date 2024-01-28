Apara Gündem El-Erian: Fed faiz indirimi için haziran ayını beklemeli
Giriş Tarihi: 28.1.2024 13:39

El-Erian: Fed faiz indirimi için haziran ayını beklemeli

El-Erian: Fed faiz indirimi için haziran ayını beklemeli

Cambridge Queens’ College’ın Başkanı Mohamed El-Erian, Fed faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Erian, Fed'in hedef faiz oranını düşürmek için haziran veya temmuz toplantılarına kadar beklemesini belirtti.

Cambridge Queens' College'ın Başkanı Mohamed El-Erian'a göre, Fed'in yumuşak inişte zafer ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Mohamed El-Erian, ABD'li politikacıların yumuşak inişte zafer ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

ABD'NİN BÜYÜME RAKAMLARI DİKKAT ÇEKİCİ

Cambridge Queens' College başkanı El-Erian, Bloomberg Television'a yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü ve dördüncü çeyrekteki performansının "dikkat çekici" olduğunu söyledi. El-Erian ancak "Yönetim için en büyük risk, geçen yılki büyümenin itici güçlerinden bazılarının artık orada olmaması nedeniyle ekonominin bu yıl yavaşlamasıdır. İkincisi, enflasyonun düşüşü duruyor" dedi.

El-Erian, üç spesifik riskin devam eden yumuşak inişi tehlikeye atabileceğini söyledi. El-Erian, "Küresel tedarik zinciri kesintileri ve sevkiyatta gecikmeler; tasarruflar azaldıkça yerli tüketiciler üzerindeki baskının artması; ve enflasyonu düşürmek için beklenenden daha zorlu bir yol. Enflasyonun düşmeye devam etmesi gerekiyor" dedi.

El-Erian ayrıca, piyasaların Mart ayında neredeyse yüzde 50'lik bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlandırmasına rağmen, Fed'in hedef faiz oranını düşürmek için haziran veya temmuz toplantılarına kadar beklemesi yönündeki çağrısını da yineledi.

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El-Erian: Fed faiz indirimi için haziran ayını beklemeli
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