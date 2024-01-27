Kanada, Türkiye’ye uyguladığı ambargoları kaldırdı

Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.

TÜRKİYE'NİN İSVEÇ'E NATO VİZESİ VERMESİYLE KANADA AMBARGOLARI KALDIRDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in onay süreci dün tamamlandı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye'nin onay belgesinin cuma günü Washington'a ulaşmasının ardından Kanada'nın da 2020 yılından beri uyguladığı ambargoyu hemen kaldıracağı ifade edildi.

KANADA: TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZDE SAMİMİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDEYİZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın iddia hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirten Reuters haber ajansı, konuyu Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Charlotte MacLeod'a sordu.

Kanadalı sözcü, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottawa yönetiminin NATO müttefiki statüsü nedeniyle Türkiye ile sorunu çözmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü MacLeod, "Kanada ve Türkiye ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz konusunda samimi görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE, YERLİ İHA KAMERASINI ZATEN ÜRETTİ

Kanada'nın kısıtlamaları, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirerek, kendi ekipmanlarını daha ucuza ve kaliteli üretmesini sağladı.