Akaryakıt fiyatları değişiyor

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 80 dolar seviyesinin üstüne çıkarken akaryakıt fiyatları için beklenen haber geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için zam bekleniyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 20 Ocak 2024 tarihinde 1,15 TL'lik zam geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik zam bekleniyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için 24 Ocak 2024 tarihinde 1,46 TL zam geldi. Yeni bir indirim, zam yok.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 40,24 TL
Ankara 40,94 TL
İzmir 41,14 TL
İL İL BENZİN FİYATI
İstanbul 38,38 TL
Ankara 39,04 TL
İzmir 39,24 TL