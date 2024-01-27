Apara Gündem ABD, Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:05 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:19

ABD, Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD, Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğu için Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin, Husilere ait fırlatmaya hazırlanan bir gemisavar füzesine karşı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, gemisavar füzesinin Husilerin kontrolündeki bölgede tespit edildiğinin, bunun bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğunun belirlendiği kaydedildi.

ABD kuvvetlerinin, meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurarak imha ettiği belirtilen açıklamada, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir." ifadesine yer verildi.

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ABD, Husilere ait gemisavar füzesini vurdu
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