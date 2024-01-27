ABD, Husilere ait gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin, Husilere ait fırlatmaya hazırlanan bir gemisavar füzesine karşı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, gemisavar füzesinin Husilerin kontrolündeki bölgede tespit edildiğinin, bunun bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğunun belirlendiği kaydedildi.

ABD kuvvetlerinin, meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurarak imha ettiği belirtilen açıklamada, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir." ifadesine yer verildi.