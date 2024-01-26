LG’den elektrikli araç açıklaması: Büyüme yavaşlayacak

Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution (LGES), bu yıl küresel elektrikli araç (EV) pazarındaki büyümenin yavaşlayacağını öngördü.



LG Energy, Ekim-Aralık döneminde faaliyet karını 237 milyar wondan 338 milyar won (252 milyon $) seviyesine çıkardı.



Faaliyet karı, şirketin 338 milyar won'luk tahminiyle uyumlu olmakla birlikte, daha tutarlı bir şekilde isabet kaydeden analistlere ağırlık veren LSEG SmartEstimate tarafından yapılan 298 milyar won'luk tahmini aşıyor.



Ancak dördüncü çeyrek karı, Avrupa'da elektrikli araçlara (EV) yönelik zayıf talep nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yarıdan fazla düştü.



Yapılan açıklamada, "Otomobil üreticilerinin muhafazakar envanter kontrolü ve metal fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle küresel elektrikli araç akü talebi artışında geçici bir yavaşlama bekleniyor" denildi.



LG Energy, bu yılki risk faktörlerinin otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçiş planlarının değişen hızı, Avrupa'da artan rekabet ve ABD başkanlık seçimleri de dahil olmak üzere siyasi belirsizlikler olacağını söyledi.



Yapılan açıklamada, "Küresel elektrikli araç pazarı bu yıl, Kuzey Amerika pazarındaki büyümenin düşük ila orta yüzde 30 aralığında olacağı tahminleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek yüzde 20'nin ortalarında büyüyecektir" denildi.