Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 9 düştü

Gazprom, Avrupa'ya yapılan ihracatın azalması nedeniyle 2023 yılında 404 milyar metreküp doğal gaz üreterek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az üretim yaptı.

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın Avrupa ve Çin'e boru hattıyla gaz ihracatının 2023'te 91,4 milyar metreküp olacağını ve bunun 2022'ye göre yaklaşık yüzde 30 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa'ya gaz ihracatı, Ukrayna'daki çatışmaların başlaması ve Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarının zarar görmesinin ardından 2022 ve 2023 yıllarında düşüş gösterdi.