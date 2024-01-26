Gabar günlük üretimde yılın ilk rekorunu kırdı

Petrol keşfinde çalışmalar soluksuz devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretime ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YILIN İLK REKORUNU KIRDIK"
TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.
"GÜNLÜK 35 BİN 61 VARİL PETROL ÜRETİM SEVİYESİNE ULAŞTIK"
Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol.