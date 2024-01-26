Fed’in ’kriz’ fonlamasına bankalardan rekor talep

Fed'in kriz programında faizler yükseltilirken, öncesinde bankaların programa yönelik rekor talepte bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankası Fed geçen yıl bölgesel bankacılık krizinin ortaya çıkmasıyla devreye alınan acil borç verme programı (Banka Vadeli Fonlama Programı-BTFP) altında bankalara sağlanan kredilerin faizini yükseltme kararı almıştı.

Karar, cazip maliyetleri değerlendirmek isteyen bankaların son haftalarda talebi artırmalarının ardından alınmıştı.

Fed'in açıkladığı veriler, bu faiz oranının artırılması öncesinde rekor kırdığını ortaya koydu. Buna göre talep 24 Ocak'ta sona eren haftada yaklaşık 6,3 milyar dolara yükseldi.

Bu, Kasım ortasından bu yana bu program üzerinden gerçekleşen borçlanmanın 50 milyar dolardan fazla arttığı anlamına geliyor. Fed bu borçlanma faiz oranının kredinin verildiği gün geçerli olan rezerv bakiyelerindeki borçlanma faizinden "düşük olmayacağını" duyurmuştu.

Artış öncesinde önce BTFP borçlanma oranı yüzde 4,88 civarında, rezerv bakiyelerine ödenen faizden yaklaşık 52 baz puan daha düşüktü.

BMO Capital Markets ABD Faiz Stratejisi Başkanı Ian Lyngen, "Fed bu değişikliği yapmakta haklıydı. Para politikası perspektifinden bakıldığında bu uyumsuzluğun devam etmesinin hiçbir anlamı yoktu." dedi.