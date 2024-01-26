Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama: Maaş farkı ne zaman yatacak?

Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ise memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 oldu. En düşük aylık ve yüzde 11,68'lik refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMELERİ MECLİS'TE YASALAŞTI

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve SGK harekete geçecek.

SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibariyle 11,68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak.

Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

SSK, BAĞ-KUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam farkını bir hafta içinde yatıracaklarını söyledi. Bakan Işıkhan, "Zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak" dedi. Türkiye Yüzyılın Emektarı Çalıştayı'nda konuşan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"2024 yılının ilk yarısı için; Memur emeklilerimize yüzde 49.25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranını da Memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize buradan bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi emeklilerimizin emekli aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz aylarında artmaktadır. Temmuz ayında da memurlar için Toplu Sözleşmenin; SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artmaktadır. Zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah. Bu vesileyle, güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum."