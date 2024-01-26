ABD yapay zeka yatırımlarını incelemeye aldı

ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in sahibi olduğu Google dahil olmak üzere Büyük Teknoloji yatırımları ve ortaklıkları hakkında bir soruşturma başlattı ve rekabet eksikliği endişelerini gerekçe göstererek OpenAI ve Anthropic dahil olmak üzere yapay zeka geliştiricilerine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi ve belgeler talep etti.



FTC ve Başkanı Lina Khan, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bazılarının potansiyel olarak üretken yapay zeka pazarını köşeye sıkıştırıp sıkıştırmadığını ve alanın seçilmiş birkaç oyuncu tarafından kontrol edilmesine izin verip vermediğini araştırıyor.

FTC Başkanı Lina Khan, sektörü yakından izlediklerini söyledi ve yapay zeka şirketlerinin "inovasyon iddialarını yasaları çiğnemek için kılıf olarak kullanamayacakları" konusunda uyardı. Khan, "Kitaplardaki yasalardan yapay zeka muafiyeti yoktur" dedi.