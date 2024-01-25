Murat Kurum, İstanbul için projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için hayata geçirilecek projeleri açıkladı.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbullular için birçok projesini açıkladı:

=> KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ

Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.

=> GENÇLERİN İSTANBUL'U

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50'ye kadar indirim sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.

=> MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'

İçinde müzik okulunun da olduğu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelli istihdamı artırılacak

• Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

• Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak

• İstanbul Kart'la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak

İŞ GARANTİLİ ZANAATKAR EĞİTİMLERİ

İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek.

=> İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.



7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ

Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.