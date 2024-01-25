ECB’nin faizi sabit tutması öngörülüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Eylül ayında en hızlı faiz artırım döngüsünü sona erdirdi ancak fiyat baskılarının henüz tam olarak ortadan kalkmamış olması ve önemli ücret görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle bir geri dönüşü tartışmanın bile erken olacağı konusunda kararlı davrandı.



ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, özellikle hizmet sektöründe olmak üzere temel fiyat baskılarının hala güçlü olduğunu, ancak bekleyen ücret anlaşmalarından Kızıldeniz ablukası da dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlere kadar pek çok riskin devam ettiğini savunması bekleniyor.



Lagarde ve baş ekonomist Philip Lane defalarca, Mayıs ayında rakamları açıklanacak olan ilk çeyrek ücret anlaşmalarını önemli bir gösterge olarak işaret etti. Bu durum bazıları tarafından ECB'nin Haziran toplantısında ilk faiz indiriminin gelebileceğine dair bir ipucu olarak görülüyor.



Bank of America, "Lagarde'ın, piyasa tarafından fiyatlanan erken ve hızlı kesintilerin enflasyonun hedefe geri dönmesiyle tutarlı olmadığını belirtmesiyle birlikte, piyasa fiyatlamasına yönelik tepkinin güçlü olması muhtemeldir. Lagarde'ın Davos'ta faizler için zirve noktasında olduğumuzu ve yaz aylarındaki indirimlerin mantıklı olabileceğini yinelemesini bekliyoruz." dedi.



Finansal piyasalar bu yıl ECB'den ilk hamlesi Nisan ya da Haziran ayında olmak üzere 130 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. İki hafta önce ise ilk faiz indiriminin Mart ya da Nisan ayında geleceği ve 2024'te 150 baz puanlık indirim olacağı öngörülüyordu.



ECB politika kararını Türkiye saati ile 16.15'teaçıklayacak ve ardından Lagarde saat 16.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.