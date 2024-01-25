ECB faizi sabit tuttu

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi, temel enflasyonda düşüş olduğuna işaret etti. ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Temel enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti ve geçmiş faiz oranı artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor" dedi.
ECB FAİZ ORANINI YÜZDE 4'TE BIRAKTI
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranını yüzde 4'te bıraktı ve yüksek borçlanma maliyetlerinin de etkisiyle enflasyonun düşmeye devam ettiğini vurguladı.
ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Temel enflasyondaki düşüş eğilimi devam etti ve geçmiş faiz oranı artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor" dedi.
Yapılan açıklamada, "Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir" ifadeleri yer aldı.
Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyle:
"Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını sabit tutma kararı almıştır. Gelen bilgiler, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde teyit etmiştir.
Manşet enflasyon üzerinde enerji kaynaklı yukarı yönlü baz etkisi dışında, enflasyonun ana eğilimindeki düşüş devam etmiş ve geçmişteki faiz artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımaya devam etmiştir. Sıkı finansman koşulları talebi azaltmakta ve bu da enflasyonu aşağı çekmeye yardımcı olmaktadır.
Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir.
Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.
Özellikle, Yönetim Konseyi'nin faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır.
Temel ECB faiz oranları Ana refinansman operasyonları faiz oranı ile marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları sırasıyla %4.50, %4.75 ve %4.00 olarak sabit kalacaktır.
Varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) Eurosystem artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaktadır.
Yönetim Konseyi, 2024 yılının ilk yarısında PEPP kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin tamamını yeniden yatırmaya devam etmeyi planlamaktadır.
Yılın ikinci yarısında ise KEP portföyünü ayda ortalama 7.5 milyar Avro azaltmayı planlamaktadır.
Yönetim Konseyi, 2024 yılı sonunda KÖA kapsamındaki yeniden yatırımları durdurmayı planlamaktadır.
Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir.
Refinansman operasyonları Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında borçlandıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Kurulu hedeflenen borç verme operasyonlarının ve bunların devam eden geri ödemelerinin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir.
* Yönetim Kurulu, enflasyonun orta vadede %2 hedefine geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm araçları ayarlamaya hazırdır.
Ayrıca, tüm Euro bölgesi ülkelerinde para politikasının aktarımına ciddi bir tehdit oluşturan yersiz, düzensiz piyasa dinamiklerine karşı koymak ve böylece Yönetim Konseyi'nin fiyat istikrarı görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için Aktarım Koruma Aracı mevcuttur.