ECB faizi sabit tuttu

Yönetim Konseyi, 2024 yılı sonunda KÖA kapsamındaki yeniden yatırımları durdurmayı planlamaktadır.

Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir.

Refinansman operasyonları Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında borçlandıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Kurulu hedeflenen borç verme operasyonlarının ve bunların devam eden geri ödemelerinin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir.

* Yönetim Kurulu, enflasyonun orta vadede %2 hedefine geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm araçları ayarlamaya hazırdır.

Ayrıca, tüm Euro bölgesi ülkelerinde para politikasının aktarımına ciddi bir tehdit oluşturan yersiz, düzensiz piyasa dinamiklerine karşı koymak ve böylece Yönetim Konseyi'nin fiyat istikrarı görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için Aktarım Koruma Aracı mevcuttur.