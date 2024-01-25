2024’ün ilk Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Merkez Bankası faiz kararı netleşecek. Ocak 2024 PPK kararı, yılın ilk faiz kararı olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. PPK, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında gerçekleşecek. Faiz kararı öğleden sonra saat 14:00'da açıklanacak. Faiz kararının yanında ekonomistler metinde gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar arayacak.

PPK FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentisi belli oldu. Ekonomistler, politika faizinin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

TCMB PPK toplantısına ilişkin faiz beklenti anketi sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

ARALIK 2024 FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık 2023 toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 40,00'tan yüzde 42,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentine katılan ekonomistlerin tamamı da faizin artırılacağını öngörürken, medyan beklenti yüzde 42,50 seviyesinde oluşmuştu.

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da bu rakam yüzde 3,43, Aralık'ta ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti.

Aylık enflasyon rakamları:

Temmuz: 9,49

Ağustos: 9,09

Eylül: 4,75

Kasım: 3,43

Aralık: 2,93

Yerli yabancı ekonomistler 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber Türkiye'de dezenflasyonist sürecin hızlanacağı konusunda yorumlarını dile getirdi.

ÜNLÜ YATIRIM BANKASI: TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENENDEN DAHA HIZLI GERİLEYECEK

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu. TCMB piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı. Enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

TL VARLIKLAR CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Yeni ekonomi yönetiminin adımları 2023 yılına damgayı vurdu. Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla 'TL' rüzgarı arkasına alırken, rezervler rekor kırdı. Ülke genelinde uygulanan para ve maliye politikaları etkisini gösterirken, kredi risk primi de 290 baz puanın altını gördü.

-Türkiye'nin kredi risk primi CDS 3 yılın ardından ilk kez 290 puanın altını gördü.

-Merkez Bankası rezervleri 2023 yıl sonunda 145 milyar dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

-Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.