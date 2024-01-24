Başkan Erdoğan: Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ekonomi yönetimine karşı manipülasyon girişimleri olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bu yapanların ekonomide tesis edilen güven ve istikrar ortamını hedef aldığını vurguladı.

"AKLA ZİYAN DEDİKODULARLA GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ HEDEF ALIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ekonomi gündemiyle ilgili konuşan Erdoğan son dönemde planlı bir şekilde ekonomi yönetimi ve programı hedef alınarak güven ve istikrar ortamının bozulmak istendiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde ekonomi yönetimine karşı manipülasyon girişimleri olduğuna dikkat çekerek, "Ekonomik tetikçilik ile siyasal ve sosyal manipülasyonlar ile memleketin ayağına çelme takmaya kalkıyorlar. Milletimizle üzülmeyi, milletimizle sevinmeyi beceremiyorlar. Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor kırdı. Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir zorluklarla temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozmak için harekete geçiyorlar. Olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı hedef alarak kendilerine alan açmaya çalışıyorlar" dedi.

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Kasım'da bu rakam yüzde 3,43, Aralık'ta ise yüzde 2,93 olarak kayıtlara geçti.

Yerli yabancı ekonomistler 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber Türkiye'de dezenflasyonist sürecin hızlanacağı konusunda yorumlarını dile getirdi.

GOLDMAN SACHS: TÜRKİYE'DE ENFLASYON YÜZDE 30'A GERİLEYEBİLİR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük." denildi.

TL VARLIKLAR CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Yeni ekonomi yönetiminin adımları 2023 yılına damgayı vurdu. Merkez Bankası'nın uygulamalarıyla 'TL' rüzgarı arkasına alırken, rezervler rekor kırdı. Ülke genelinde uygulanan para ve maliye politikaları etkisini gösterirken, kredi risk primi de 290 baz puanın altını gördü.