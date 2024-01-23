Emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e yükseldi: Bakan Işıkhan açıkladı

SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklisine yeni müjdeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.

EK ZAM RESMİ GAZETE SONRASI 1 HAFTA İÇİNDE HESABA YATACAK

Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.

Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.

"DAHA GÜÇLÜ İŞ GÜCÜ PİYASASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz.

Özellikle dezavantajlı grup olarak ifade ettiğimiz özel grupların istihdama katılması bizim için çok önemli. 31 Aralık tarihine kadar uygulamaya devam eden ve 54 aya kadar faydalanılan teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek.

Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğmizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük.

"PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DÜŞÜRÜYORUZ"

Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmış olacağız. Çünkü bu desteği verdiğimizde en azında üretim aksamayacak. Bu kapsamda teşvik ve başvuru süreçlerini de uzatıyoruz.

"SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİMİZİN EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ ARTIŞI YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİYORUZ"

13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ - Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.

Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek.

Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman emrinde olduk. Onların ekonomik ve sosyal refahlarının arttırılması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.