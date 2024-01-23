ABD ve İngiltere, Yemen’de 8 Husi hedefini vurdu

İngiltere Savunma Bakanlığı operasyona 4 Typhoon FGR4 savaş uçağının ve 2 Voyager yakıt uçağının katıldığını belirterek "Uçağımız, Sana hava sahası yakınındaki iki askeri bölgede birden fazla hedefi vurmak için Paveway IV hassas güdümlü bombaları kullandı. Bu lokasyonlar, Kızıldeniz'de uluslararası gemiciliğe yönelik kabul edilemez saldırıların devam etmesini sağlamak için kullanılıyordu" dedi.

ABD CENTCOM ise "Bu saldırıların amacı, Husilerin ABD ve İngiltere gemilerinin yanı sıra Kızıldeniz, Bab El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere yönelik pervasız ve hukuka aykırı saldırılarını sürdürme kabiliyetini zayıflatmaktır" açıklamasını yaptı. CENTCOM, vurulan hedeflerin füze sistemleri, füze rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve derine gömülü mühimmat depolarını olduğunu belirtti.