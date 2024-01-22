Apara Gündem EKK toplantısı sona erdi
Giriş Tarihi: 22.1.2024 10:55 Son Güncelleme: 22.1.2024 14:28

EKK toplantısı sona erdi

EKK toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Buna göre, "Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır.

Yapısal reformların sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir."

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EKK toplantısı sona erdi
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