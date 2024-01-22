EKK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası açıklama geldi. Şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır.

Yapısal reformların sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir."

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