Hazine ve Maliye Bakanlığı: İddialar masa başı uydurmadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Odatv'de yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı hedef alan 'Mehmet Şimşek- Gaye Erkan krizi' üst başlığıyla yayınlanan habere karşı sosyal medya hesabından yalanlama paylaşımında bulundu.

İlgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Odatv'de yer alan, Mehmet Şimşek - Gaye Erkan krizi üst başlığı ile; 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' şeklindeki iki ayrı iddia son derece akıl dışı, mesnetsiz ve maşa başı uydurmadır.

Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetler kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."