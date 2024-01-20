Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracı ISS’e kenetlendi

KENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12:27 olarak açıklanan kenetlenme saati 13:45 olarak güncellendi.

ISS'e ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

TAKSİM VE KIZILAY MEYDANLARINDAN İZLENECEK

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.