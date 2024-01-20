Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracı ISS’e kenetlendi

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracının, TSİ 12.45-13.45 saat aralığında ISS'e kenetlenmesi öngörülüyor.
BUGÜN ISS'E KENETLENİYOR
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.
Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
KENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12:27 olarak açıklanan kenetlenme saati 13:45 olarak güncellendi.
ISS'e ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.
TAKSİM VE KIZILAY MEYDANLARINDAN İZLENECEK
Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.
Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır." değerlendirmesinde bulundu.
Bugün öğle vakti saat 12:27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 20, 2024
Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak.
Herkes bu anları,… pic.twitter.com/Ehwlv03cf0