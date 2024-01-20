Bakan Işıkhan: Yeni düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programı için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürüldüğünü açıkladı.

İSTİHDAMA BÜYÜK DESTEK

İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Karar kapsamında istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı ve istihdam yükümlülüğü süresi düşürüldü. Öte yandan kurs ve programlarda uygulanmakta olan sektör kısıtlaması da kaldırıldı.

Bakan Işıkhan, programa ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşbaşı Eğitim Programı"nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü %70'ten %60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz.

Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz.