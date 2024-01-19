JP Morgan, ECB faiz indirimi için tarih verdi

JP Morgan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine başlama beklentisini güncelleyerek Eylül ayından Haziran ayına çekti. Ancak enflasyon ve ücret artışı eğilimleri konusunda "temkinli" olmaya devam ettiğini söyledi.

Aracı kurum daha önceki 75 baz puanlık beklentisine kıyasla ECB'den yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Çekirdek enflasyonda son dönemde görülen yavaşlamanın geçici faktörlerin ortadan kalkmasını yansıtabileceğini ve eğilimin ölçülmesini zorlaştırabileceğini, daha güçlü ücret verilerinin ise daha fazla "yapışkanlık" sağlayabileceğini ifade eden JP Morgan, Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulundu.

JP Morgan ekonomistlerinden Greg Fuzesi, "Faiz indirimlerinin sayısını üçten beşe çıkarmaktan kaçınmak için ECB'nin Temmuz ayını atladığını ve Eylül ayında arka arkaya indirimlere başladığını varsayıyoruz" dedi.

Piyasalar ECB'nin ilk faiz indirimini Nisan ayında yapmasını bekliyor.