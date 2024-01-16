Refah payı yüzde 5, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası emekliye ek zam ve kök zammı için iyileştirme rakamlarını açıkladı.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, emekliye ek zam oranının da yüzde 5 olacağını duyurdu. Böylece Ocak 2024 yılı itibarıyla emekli zammı oranı yüzde 37,6'dan yüzde 42,6'ya yükseldi.
Başkan Erdoğan emekli zammı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
EMEKLİYE EK ZAM ORANI BELLİ OLDU
Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için canla başla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.
Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Bilindiği gibi memur emeklisi yüzde 49,25 SSK ve Bağkur yüzde 37,57 artış oldu.
Emeklilerimizin aylıklarındaki artışları birbirine yakınlaştıracak yeni adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.
Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.
Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, yeni hizmetleri devreye almaktır. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.