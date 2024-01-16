Refah payı yüzde 5, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, yeni hizmetleri devreye almaktır. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.