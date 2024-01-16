Morgan Stanley’in gelirleri beklentilerin üzerine çıktı

Morgan Stanley, 2023 mali yılının son çeyreğinde 12,9 milyar dolar gelir elde ettiğini, bir yıl önceki çeyreğe göre %1,6'lık bir büyüme yakalayarak analistlerin beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler dördüncü çeyrekte 12,7 milyar dolar gelir bekliyordu.

Dağıtılabilir hisse başına kar %33 düşüşle 0,85 $ olarak gerçekleşti. Raporlanan çeyrekte net kar geçen yılki 2,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara geriledi.

2022'de kaydedilen 53,7 milyar $'lık yıllık gelir 2023'te 54,1 milyar $'a yükseldi. 2023'ün tamamında dağıtılabilir hisse başına kar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 6,15 $'dan 5,18 $'a geriledi.

"Firma, karışık bir piyasa zemini ve bir dizi ters rüzgara rağmen sağlam bir ROTCE bildirdi. İcra Kurulu Başkanı Ted Pick, 2024 yılına net ve tutarlı bir iş stratejisi ve birleşik bir liderlik ekibi ile başlıyoruz" dedi. Yatırım bankasının hisseleri piyasa öncesi saatlerde %1,28 değer kazandı.