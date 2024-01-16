AB Ukrayna’nın öngörülebilir finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya savaşta başarılı olması için daha fazla silah ve maddi destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

2024'ün tarihin en büyük seçim yılı olacağını anımsatan von der Leyen, dünyanın dört bir yanındaki demokrasilerde sandık başına gidileceğini, AB'deki 450 milyondan fazla insan da dahil olmak üzere küresel nüfusun yarısının seçimlerden etkileneceğini söyledi.

Von der Leyen, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme gibi girişimlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

RUSYA BAŞARISIZ OLUYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda von der Leyen, "Size biraz gerçek bilgi vereyim. Rusya stratejik hedeflerinde başarısız oluyor. Bu her şeyden önce askeri bir başarısızlıktır." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın askeri kapasitesinin yaklaşık yarısını kaybettiğini, Ukrayna'nın Rusya'yı ele geçirdiği toprakların yarısından çıkardığını ifade etti.

"Rusya aynı zamanda ekonomik olarak başarısız oldu." diyen von der Leyen, yaptırımların Rus ekonomisini modern teknoloji ve inovasyondan ayrıştırdığını ve Çin'e bağımlı hale getirdiğini anlattı.

Von der Leyen, Rusya'nın diplomatik açıdan da başarısız olduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya katıldığını ve yakında İsveç'in de onu takip edeceğini, Ukrayna'nın ise AB'ye her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'nın direnişini güçlendirmeye devam etmeliyiz. Ukraynalıların 2024 ve sonrasında öngörülebilir finansmana ihtiyacı var." diyen von der Leyen, Ukrayna'nın savunması ve topraklarını geri kazanması için yeterli ve sürekli silah tedarikine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, savaşın Avrupa'da yaşam pahalılığı ve iş yapma maliyeti üzerinde de etkisi olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

ENERJİ'DE BAĞIMLILIK

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi dönem olan 2021 yılında AB'de tüketilen her 5 birim enerjiden birinin Rusya'dan ithal edildiğini hatırlatan von der Leyen, Rusya'ya olan bu yüksek bağımlılığın, özellikle Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra geniş çapta bir risk olarak kabul edildiğini belirtti.

Von der Leyen, savaşla birlikte Rusya'nın gaz arzını keserek ve enerjiyi silah olarak kullanarak Avrupa'yı doğrudan tehdit ettiğini anımsatarak, özellikle kış aylarında zor seçimler ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"Doğru seçimleri yaptık. Şimdi, 2 yıl sonra, Avrupa enerjide kaderini yeniden kendi ellerine aldı." diyen von der Leyen,"Geçtiğimiz yıl AB'de tüketilen her 20 birim enerjiden yalnızca biri Rusya'dan geldi. Kriz Avrupa ekonomisindeki ivmeyi durdurdu ancak ekonomik çöküş korkusunun yersiz olduğu ortaya çıktı." dedi.

Von der Leyen, son dönemde enerji fiyatlarının düştüğünü, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin 2023'te AB'de yeni bir rekora ulaştığını, enerji verimliliğini neredeyse yüzde 5 oranında artığını ifade etti.

Enerji krizinden önemli dersler alınması gerektiğine işaret eden von der Leyen, "Tek bir şirkete, tek ülkeye, tek ticaret yoluna aşırı güvenmek riskleri de beraberinde getirir." değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKA

Von der Leyen, WEF Küresel Risk Raporu'nun yapay zekayı gelecek 10 yıl için en önemli risklerden biri olarak gösterdiğini hatırlatarak, "Şunu da unutmayalım ki sorumlu bir şekilde kullanıldığında yapay zeka çok önemli bir fırsattır. Ben teknoloji konusunda iyimserim." dedi.

Gelecekteki rekabet gücünün, günlük işlerde yapay zekanın benimsenmesine bağlı olduğunu anlatan von der Leyen, Avrupa'nın yapay zekayı geliştirmesi ve yapay zekanın sorumlu kullanımının yolunu açması gerektiğini belirtti.