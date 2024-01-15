ABD’de Kongre liderleri federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici harcama tasarısında anlaştılar

ABD'de Geçici harcama tasarısı, 20 Ocak'ta sona erecek olan bazı kurumların fonlarını 1 Mart'a kadar, 2 Şubat'ta sona erecek olan diğer kurumların fonlarını ise 8 Mart'a kadar uzatacak.

Senato, tasarı üzerinde usul oylamalarına başlayacak ve tasarının son tarihten önce geçmesi için 100 senatörün işbirliği yapması gerekecek.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, "Bir kapanmadan kaçınmak için, tasarıyı hızlı bir şekilde geçirmek ve Cuma günkü finansman son tarihinden önce Başkan'ın masasına göndermek için Senato ve Meclis'te iki partili işbirliği gerekecek" dedi.

Tasarı, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın Kasım ayında verdiği daha fazla geçici finansmanı desteklemeyi reddetme sözünü ihlal ediyor.

Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu Cumhuriyetçileri Pazar gecesi sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "İşte teslimiyet böyle bir şey" dedi.

Johnson Pazar günü geç saatlerde anlaşmayı savunarak "en kötü" bütçe hilelerini ortadan kaldırdığını ve harcama tedbirlerinin geçmesinin önünü açtığını söyledi.